Башня (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Возле пригородного шоссе стоит водонапорная башня, а за ее оградой живут механик с женой и приемным сыном-калекой. Однажды гостями их скромного жилища становится столичная семья - у них в дороге сломалась машина. Такое внезапное столкновение «города и деревни» станет нешуточным испытанием для юного героя фильма. Да и не только для него.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
