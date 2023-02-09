Башня (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Башня
Башня

Драма18+

Возле пригородного шоссе стоит водонапорная башня, а за ее оградой живут механик с женой и приемным сыном-калекой. Однажды гостями их скромного жилища становится столичная семья - у них в дороге сломалась машина. Такое внезапное столкновение «города и деревни» станет нешуточным испытанием для юного героя фильма. Да и не только для него.

СССР
Драма

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb