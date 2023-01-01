Бартон Финк
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Бартон Финк

Бартон Финк (фильм, 1991) смотреть онлайн

8.11991, Barton Fink
Драмы, Триллеры112 мин18+

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Сюжет

Молодому талантливому писателю пьесы предлагают написать сценарий фильма о рестлерах. Поселившись в захудалом отеле, он приступает к работе, но творить на заказ оказывается непросто.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бартон Финк»