Бартон Финк (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Молодому талантливому писателю пьесы предлагают написать сценарий фильма о рестлерах. Поселившись в захудалом отеле, он приступает к работе, но творить на заказ оказывается непросто.



Бартон Финк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.