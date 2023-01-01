Бартон Финк (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.11991, Barton Fink
Драмы, Триллеры112 мин18+
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Сюжет
Молодому талантливому писателю пьесы предлагают написать сценарий фильма о рестлерах. Поселившись в захудалом отеле, он приступает к работе, но творить на заказ оказывается непросто.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Актёр
Джон
Туртурро
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Джуди
Дэвис
- МЛАктёр
Майкл
Лернер
- Актёр
Джон
Махони
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Джон
Полито
- Актёр
Стив
Бушеми
- ДУАктёр
Дэвид
Уоррилоу
- Актёр
Ричард
Портноу
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- ББПродюсер
Бен
Баренхольц
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл