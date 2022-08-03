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Барбоскины. Улыбка фортуны

Барбоскины. Улыбка фортуны (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Улыбка фортуны
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дружку приснилось, что он выиграл в лотерею. Он решил, что этот сон - вещий и рассказал о нем Лизе и Малышу. Ребята решили, что хотят "быть в доле" и скидываются с Дружком. Роза идет за билетом и он действительно оказывается выигрышным. Как же ребятам разделить выигрыш честно и не поссориться?

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Улыбка фортуны»