Барбоскины. Улыбка фортуны (фильм, 2011) смотреть онлайн

Дружку приснилось, что он выиграл в лотерею. Он решил, что этот сон - вещий и рассказал о нем Лизе и Малышу. Ребята решили, что хотят "быть в доле" и скидываются с Дружком. Роза идет за билетом и он действительно оказывается выигрышным. Как же ребятам разделить выигрыш честно и не поссориться?

