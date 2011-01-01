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Барбоскины. Пропеллер

Барбоскины. Пропеллер (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Пропеллер
Мультфильм5 мин0+

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О фильме

Дружок победил в городской эстафете и выиграл удивительный радиоуправляемый вертолет. Гена сразу заинтересовался игрушкой, но инструкцию читать не стал. Стоило ли запускать чужую игрушку, толком не разобравшись с ее устройством?

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Пропеллер»