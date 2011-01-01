Барбоскины. Пропеллер (фильм, 2011) смотреть онлайн

Дружок победил в городской эстафете и выиграл удивительный радиоуправляемый вертолет. Гена сразу заинтересовался игрушкой, но инструкцию читать не стал. Стоило ли запускать чужую игрушку, толком не разобравшись с ее устройством?



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