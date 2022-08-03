Wink
Фильмы
Барбоскины. Принц

Барбоскины. Принц (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Принц
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Малыш тайком приносит домой лягушку. Роза и Лиза уверены, что это - заколдованный принц, который обязательно влюбится в ту, что расколдует его поцелуем…

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Принц»