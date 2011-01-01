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Барбоскины. Ни капельки не страшно

Барбоскины. Ни капельки не страшно (мультфильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Ни капельки не страшно
Мультфильмы5 мин0+

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О фильме

Дружок разыгрывает Розу и Лизу, неожиданно напугав их. Сестры пообещали отомстить и напугать его в отместку. Угроза вызывает у Дружка только смех. Но ожидание исполнения угрозы оказывается нелегким испытанием......

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Жанр
Мультфильмы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Ни капельки не страшно»