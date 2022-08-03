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Барбоскины. Квартирный вопрос

Барбоскины. Квартирный вопрос (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Квартирный вопрос
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Роза очень хочет жить в отдельной комнате, в такой, как у Малыша. Чтобы уговорить его переехать к Розе, она рассказывает ему о страшном привидении, проживающем в его комнате. Вот только Малыш предпочитает борьбу с привидением переезду в другую комнату.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Квартирный вопрос»