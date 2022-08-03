Барбоскины. Квартирный вопрос (фильм, 2011) смотреть онлайн

Роза очень хочет жить в отдельной комнате, в такой, как у Малыша. Чтобы уговорить его переехать к Розе, она рассказывает ему о страшном привидении, проживающем в его комнате. Вот только Малыш предпочитает борьбу с привидением переезду в другую комнату.

