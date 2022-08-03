Барбоскины. Держи себя в руках (фильм, 2011) смотреть онлайн

Каждый из щенков любит отдыхать по своему, например, Роза предпочитает удобно расположиться на диване и долго говорить с подругой по телефону. Но приятному занятию мешает Лиза, которая громко кричит на Дружка. Что же предпринять, чтобы в доме было тихо и спокойно?

