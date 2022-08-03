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Барбоскины. Дача

Барбоскины. Дача (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Дача
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гена, Дружок, Роза, Лиза и Малыш уже составили график просмотра телевизора на все выходные, но у родителей на этот счет были другие планы....

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Дача»