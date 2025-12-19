Барби (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Если вы думали, что фильм «Барби» 2023 года — это легкомысленная детская сказка, вы удивитесь. Грета Гервиг сняла кино, в котором культовая кукла от Mattel становится проводником в мир социальной сатиры на проблемы гендера, жажду успеха и самореализации.
Жизнь в Барбиленде — это бесконечный день сурка, где каждый день идеален. Пока однажды у главной героини не появляются тревожные мысли. Ее путь к исцелению лежит через наш мир, где она впервые сталкивается со стыдом, критикой и сложностью человеческих отношений. Кен, всегда бывший лишь тенью Барби, в этом мире, наоборот, расцветает, найдя для себя новую, сомнительную философию. Их возвращение домой превращает сказочный мир в арену для абсурдной борьбы за власть. Марго Робби играет не просто символ, а существо, которое вдруг осознало свою искусственность. А Райан Гослинг в роли Кена обеспечивает львиную долю комедийных моментов, оставаясь при этом по-своему трагичной фигурой.
Смотреть «Барби» увлекательно, ведь это редкий блокбастер, который развлекает, не опускаясь до примитива, и заставляет думать, не впадая в занудство. Кино поражает деталями, смешит диалогами и в конце концов оставляет с неожиданно теплым чувством.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
