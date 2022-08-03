Бабник 2
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Бабник 2

Бабник 2 (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Бабник 2
Комедия67 мин18+

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О фильме

Двое молодых оболтусов из подрастающих бабников решили встретить Новый Год с приключениями. Это им удается, причем на пути юных повес встречаются все новые и новые колоритные фигуры...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабник 2»