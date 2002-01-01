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Азазель

Азазель (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Азазель
Криминал, Детективы192 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главный герой — чиновник Эраст Фандорин — служит письмоводителем в Сыскном отделении и мечтает стать сыщиком. Волею обстоятельств он оказывается вовлечен в расследование загадочного самоубийства. Юный Эраст выходит на след организации, члены которой занимают важнейшие посты в разных странах и влияют на мировую политику и культуру…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Азазель»

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