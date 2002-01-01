Азазель (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Азазель
Криминал, Детективы192 мин12+
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Сюжет
Главный герой — чиновник Эраст Фандорин — служит письмоводителем в Сыскном отделении и мечтает стать сыщиком. Волею обстоятельств он оказывается вовлечен в расследование загадочного самоубийства. Юный Эраст выходит на след организации, члены которой занимают важнейшие посты в разных странах и влияют на мировую политику и культуру…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Адабашьян
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Марина
Неёлова
- Актёр
Сергей
Безруков
- ЛБАктриса
Лариса
Борушко
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ЭШАктриса
Эва
Шикульска
- ФААктёр
Феликс
Антипов
- БАСценарист
Борис
Акунин
- Продюсер
Константин
Эрнст
- СГПродюсер
Сергей
Гуревич
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ИАХудожник
Илья
Амурский
- ВКХудожница
Вера
Концова
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ОКМонтажёр
Ольга
Колесникова
- МАОператор
Михаил
Агранович
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич