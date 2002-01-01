Азазель (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой — чиновник Эраст Фандорин — служит письмоводителем в Сыскном отделении и мечтает стать сыщиком. Волею обстоятельств он оказывается вовлечен в расследование загадочного самоубийства. Юный Эраст выходит на след организации, члены которой занимают важнейшие посты в разных странах и влияют на мировую политику и культуру…



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