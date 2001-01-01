Атлантида: Затерянный мир (мультфильм, 2001) смотреть онлайн

Юному картографу Майло Тэтчу повезло: в его руки попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан.



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