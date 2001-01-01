Атлантида: Затерянный мир
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Атлантида: Затерянный мир

Атлантида: Затерянный мир (мультфильм, 2001) смотреть онлайн

9.22001, Atlantis: The Lost Empire
Мультфильмы, Приключения91 мин0+

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О фильме

Юному картографу Майло Тэтчу повезло: в его руки попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан.

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Страна
США
Жанр
Семейные, Фантастика, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атлантида: Затерянный мир»