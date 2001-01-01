Атлантида: Затерянный мир (мультфильм, 2001) смотреть онлайн
9.22001, Atlantis: The Lost Empire
Мультфильмы, Приключения91 мин0+
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О фильме
Юному картографу Майло Тэтчу повезло: в его руки попал таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый океан.
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СтранаСША
ЖанрСемейные, Фантастика, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГТРежиссёр
Гари
Труздейл
- КУРежиссёр
Кирк
Уайз
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ККАктриса
Клаудия
Кристиан
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнер
- Актёр
Д�жон
Махони
- ФМАктёр
Фил
Моррис
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДНАктёр
Дон
Новелло
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- ФСАктриса
Флоренс
Стэнли
- ДРСценарист
Дэвид
Рейнольдс
- ТМСценарист
Тэб
Мёрфи
- КУСценарист
Кирк
Уайз
- ГТСценарист
Гари
Труздейл
- КХПродюсер
Кендра
Хааланд
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- ИДАктёр дубляжа
Игорь
Добряков
- ДГХудожник
Дэвид
Гетц
- ЭКМонтажёр
Эллен
Кенеши
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард