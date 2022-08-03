В космическом мегаполисе Метро живет гениальный ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего сына, он создает Астробоя, мальчика-робота, наделенного самыми лучшими человеческими качествами и сверхъестественными способностями супер-героя. Но каково же было разочарование Астробоя, когда он узнал, что он… не настоящий человек.

