Астробой
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Астробой

Астробой (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Astro Boy
Мультфильм, Приключения89 мин12+

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О фильме

В космическом мегаполисе Метро живет гениальный ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего сына, он создает Астробоя, мальчика-робота, наделенного самыми лучшими человеческими качествами и сверхъестественными способностями супер-героя. Но каково же было разочарование Астробоя, когда он узнал, что он… не настоящий человек.

Страна
Великобритания, США, Япония, Гонконг
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астробой»