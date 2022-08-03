Астробой (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Astro Boy
Мультфильм, Приключения89 мин12+
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О фильме
В космическом мегаполисе Метро живет гениальный ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего сына, он создает Астробоя, мальчика-робота, наделенного самыми лучшими человеческими качествами и сверхъестественными способностями супер-героя. Но каково же было разочарование Астробоя, когда он узнал, что он… не настоящий человек.
СтранаВеликобритания, США, Япония, Гонконг
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бауэрс
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Фредди
Хаймор
- РСАктёр
Райан
Стайлз
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Билл
Найи
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- Актёр
Алан
Тьюдик
- НААктёр
Ньюэлл
Александр
- ТХСценарист
Тимоти
Харрис
- ОТСценарист
Осаму
Тэдзука
- ДБСценарист
Дэвид
Бауэрс
- КБСценарист
Колин
Брэйди
- МГПродюсер
Марианн
Гарджер
- ПФПродюсер
Пилар
Флинн
- СКПродюсер
Сесил
Крамер
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- РЭМонтажёр
Роберт
Энич
- ПВОператор
Пепе
Валенсиа
- Композитор
Джон
Оттмен