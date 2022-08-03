Астрал 4: Последний ключ
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Астрал 4: Последний ключ

Астрал 4: Последний ключ (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Insidious: The Last Key
Ужасы99 мин18+

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О фильме

Мистический хоррор о столкновении мира живых людей с миром духов. Экстрасенс Элис Райнер ввязывается в борьбу с демонами за человеческие души, развернувшуюся в пограничном пространстве Астрала.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал 4: Последний ключ»