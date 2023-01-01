Биография

Тесса Феррер — актриса, известная ролями в фильмах «Астрал 4: последний ключ», «Анатомия страсти» и «Уловка-22». Будущая артистка родилась в Лос-Анджелесе в 1986 году. Росла в творческой среде: мать — известная певица Дебби Бун, бабушка — актриса и эстрадная певица Розмари Клуни, а дедушки — актер Хосе Феррер и певец Пэт Бун. Также Тесса является племянницей актеров Мигеля Феррера и Джорджа Клуни. Несмотря на это роли Тессы Феррер долгое время были незначительны и незаметны, а саму актрису приглашали в новые проекты нечасто. Актерская карьера началась в 2008 году с участия в нескольких короткометражных кинокартинах. В числе фильмов Тессы Феррер были такие малоизвестные картины, как «Экстирпация», «Ничейная ночь» и «Блуждающий по кругу». Однако в 2012 году девушку пригласили в сериал «Анатомия страсти» на роль второго плана. В результате актриса сыграла интерна Лию Мерфи, которая впервые появилась в девятом сезоне проекта. В десятом сезоне Тесса вошла в основной актерский состав телесериала. Именно эта роль стала ключевой в карьере актрисы и принесла ей наибольшую известность среди зрителей. Другие известные телесериалы с участием Феррер — «За пределами» и «Ты — воплощение порока».