Астрал 4: Последний ключ
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал 4: Последний ключ»

Режиссёры

Адам Робител

Adam Robitel
Режиссёр

Актёры

Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаElise Rainier
Ли Уоннелл

Leigh Whannell
АктёрSpecs
Энгус Сэмпсон

Angus Sampson
АктёрTucker
Кирк Асеведо

Kirk Acevedo
АктёрTed Garza
Кейтлин Джерард

Caitlin Gerard
АктрисаImogen Rainier
Спенсер Лок

Spencer Locke
АктрисаMelissa Rainier
Джош Стюарт

Josh Stewart
АктёрGerald Rainier
Тесса Феррер

Tessa Ferrer
АктрисаAudrey Rainier
Алек Рид

Aleque Reid
АктрисаAnna
Ава Колкер

Ava Kolker
АктрисаYoung Elise Rainier

Сценаристы

Ли Уоннелл

Leigh Whannell
Сценарист

Продюсеры

Ли Уоннелл

Leigh Whannell
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Бэйли Конуэй

Bailey Conway
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Операторы

Тоби Оливер

Toby Oliver
Оператор

Композиторы

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор