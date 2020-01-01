Асоциальная сеть
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Асоциальная сеть

Асоциальная сеть (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Silk Road
Триллеры, Криминал111 мин18+

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Сюжет

Основанный на реальных событиях триллер о том, как вычислить и поймать торговца наркотиками в даркнете. Росс Ульбрихт занимается продажей литературы, что совершенно не приносит ему прибыли. После нескольких неудачных стартапов он знакомится с браузером Tor. Используя подпольную сеть, герой создает интернет-магазин Silk Road. Площадка становится главным каналом для распространения наркотиков в мире и быстро привлекает внимание ФБР. За дело берется Рик Боуден – непредсказуемый агент Управления по борьбе с наркотиками с дурной репутацией. Для поимки преступника он сделает все, даже если придется действовать не по закону. Какая судьба ждет «Шелковый путь» и его создателя?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Асоциальная сеть»

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