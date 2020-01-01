Асоциальная сеть (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Основанный на реальных событиях триллер о том, как вычислить и поймать торговца наркотиками в даркнете. Росс Ульбрихт занимается продажей литературы, что совершенно не приносит ему прибыли. После нескольких неудачных стартапов он знакомится с браузером Tor. Используя подпольную сеть, герой с�оздает интернет-магазин Silk Road. Площадка становится главным каналом для распространения наркотиков в мире и быстро привлекает внимание ФБР. За дело берется Рик Боуден – непредсказуемый агент Управления по борьбе с наркотиками с дурной репутацией. Для поимки преступника он сделает все, даже если придется действовать не по закону. Какая судьба ждет «Шелковый путь» и его создателя?



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