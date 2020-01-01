Асоциальная сеть (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Основанный на реальных событиях триллер о том, как вычислить и поймать торговца наркотиками в даркнете. Росс Ульбрихт занимается продажей литературы, что совершенно не приносит ему прибыли. После нескольких неудачных стартапов он знакомится с браузером Tor. Используя подпольную сеть, герой с�оздает интернет-магазин Silk Road. Площадка становится главным каналом для распространения наркотиков в мире и быстро привлекает внимание ФБР. За дело берется Рик Боуден – непредсказуемый агент Управления по борьбе с наркотиками с дурной репутацией. Для поимки преступника он сделает все, даже если придется действовать не по закону. Какая судьба ждет «Шелковый путь» и его создателя?
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Информация
Рейтинг
- ТРРежиссёр
Тиллер
Расселл
- Актёр
Джейсон
Кларк
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актриса
Александра
Шипп
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- АРАктриса
Александра
Рэйчел Рэйб
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвид Стюарт
- УРАктёр
Уилл
Ропп
- ТРСценарист
Тиллер
Расселл
- ДСПродюсер
Джек
Селби
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ПФОператор
Петер
Финкенберг