Анкор, еще анкор!
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Анкор, еще анкор!

Анкор, еще анкор! (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Анкор, еще анкор!
Драма, Мелодрама95 мин18+

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О фильме

Фильм о любви. О лейтенанте, который влюбился в молодую красивую жену полковника. Полковник живет между молотом и наковальней у него две жены — старая, с довоенных лет, и молодая, которую он встретил на фронте и в которую влюбился без памяти.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb