Анкор, еще анкор! (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Анкор, еще анкор!
Драма, Мелодрама95 мин18+
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О фильме
Фильм о любви. О лейтенанте, который влюбился в молодую красивую жену полковника. Полковник живет между молотом и наковальней у него две жены — старая, с довоенных лет, и молодая, которую он встретил на фронте и в которую влюбился без памяти.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПТРежиссёр
Пётр
Тодоровский
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Валентин
Гафт
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Александр
Пашутин
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- ПТСценарист
Пётр
Тодоровский
- МТПродюсер
Мира
Тодоровская
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ПТКомпозитор
Пётр
Тодоровский
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков