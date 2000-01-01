Американский психопат
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Американский психопат

Американский психопат (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, American Psycho
Драмы, Криминал97 мин18+

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Сюжет

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город. Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский психопат»

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