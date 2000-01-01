Американский психопат (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, American Psycho
Драмы, Криминал97 мин18+
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Сюжет
Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город. Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей �ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МХРежиссёр
Мэри
Хэррон
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Риз
Уизерспун
- КСАктриса
Кэра
Сеймур
- Актёр
Джастин
Теру
- Актёр
Джаред
Лето
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- МРАктёр
Мэтт
Росс
- МХСценарист
Мэри
Хэррон
- ГТСценарист
Гвиневер
Тёрнер
- БИСценарист
Брет
Истон Эллис
- КХПродюсер
Кристиан
Халсли Соломон
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- ЭБПродюсер
Эрни
Барбараш
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- АСОператор
Анджей
Секула
- ДККомпозитор
Джон
Кейл