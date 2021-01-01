Аллея кошмаров
Wink
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Аллея кошмаров
2021, Nightmare Alley
Триллеры, Криминал18+

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Аллея кошмаров (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочный мужчина с тeмным прошлым устраивается работать в бродячий карнавал. Природное обаяние помогает ему быстро выслужиться до «зазывалы», а проницатель-ность — овладеть навыками шарлатана-ясновидящего. Вскоре он решает открыть соб-ственное шоу с добычей покрупнее, но слишком поздно понимает, что некоторых лю-дей лучше не обманывать.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аллея кошмаров»

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