Аллея кошмаров (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Загадочный мужчина с тeмным прошлым устраивается работать в бродячий карнавал. Природное обаяние помогает ему быстро выслужиться до «зазывалы», а проницатель-ность — овладеть навыками шарлатана-ясновидящего. В�скоре он решает открыть соб-ственное шоу с добычей покрупнее, но слишком поздно понимает, что некоторых лю-дей лучше не обманывать.



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