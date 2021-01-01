Аллея кошмаров (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Загадочный мужчина с тeмным прошлым устраивается работать в бродячий карнавал. Природное обаяние помогает ему быстро выслужиться до «зазывалы», а проницатель-ность — овладеть навыками шарлатана-ясновидящего. В�скоре он решает открыть соб-ственное шоу с добычей покрупнее, но слишком поздно понимает, что некоторых лю-дей лучше не обманывать.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актриса
Руни
Мара
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актриса
Мэри
Стинберген
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- КМСценарист
Ким
Морган
- Продюсер
Брэдли
Купер
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Корецкая
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ДГХудожник
Джонатан
Гаевский
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- НДКомпозитор
Нэйтан
Джонсон