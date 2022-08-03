Жизнь Алисы принимает неожиданный оборот. На вечеринке, устроенной в еe честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый. Девушка убегает и гонится за Белым Кроликом и неожиданно попадает в чудесный мир, где встречает Шляпника, Чеширского Кота, Белую Королеву и Королеву Червей...



