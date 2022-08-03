Алиса в стране чудес 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Alice in Wonderland
Фэнтези, Детектив104 мин12+
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О фильме
Жизнь Алисы принимает неожиданный оборот. На вечеринке, устроенной в еe честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый. Девушка убегает и гонится за Белым Кроликом и неожиданно попадает в чудесный мир, где встречает Шляпника, Чеширского Кота, Белую Королеву и Королеву Червей...
СтранаСША, Япония, Канада, Италия, Великобритания
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актёр
Алан
Рикман
- БУАктриса
Барбара
Уиндсор
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ДФПродюсер
Дерек
Фрэй
- ТКПродюсер
Том
К. Пейтцман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актриса дубляжа
Лина
Миримская
- Актриса дубляжа
Елена
Морозова
- Актриса дубляжа
Виктория
Исакова
- СМАктёр дубляжа
Степан
Морозов
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- КУХудожница
Кристи
Уилсон
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- Оператор
Дариуш
Вольски
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман