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Алиса в стране чудес 3D

Алиса в стране чудес 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Alice in Wonderland
Фэнтези, Детектив104 мин12+

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О фильме

Жизнь Алисы принимает неожиданный оборот. На вечеринке, устроенной в еe честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый. Девушка убегает и гонится за Белым Кроликом и неожиданно попадает в чудесный мир, где встречает Шляпника, Чеширского Кота, Белую Королеву и Королеву Червей...

Страна
США, Япония, Канада, Италия, Великобритания
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса в стране чудес 3D»