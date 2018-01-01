Wink
Фильмы
Академия вампиров
Актёры и съёмочная группа фильма «Академия вампиров»

Режиссёры

Марк Уотерс

Mark Waters
Режиссёр

Актёры

Зои Дойч

Zoey Deutch
АктрисаRose Hathaway
Люси Фрай

Lucy Fry
АктрисаLissa Dragomir
Данила Козловский

АктёрDimitri Belikov
Гэбриел Бирн

Gabriel Byrne
АктёрVictor Dashkov
Доминик Шервуд

Dominic Sherwood
АктёрChristian Ozera
Ольга Куриленко

АктрисаHeadmistress Kirova
Сара Хайленд

Sarah Hyland
АктрисаNatalie
Камерон Монахэн

Cameron Monaghan
АктёрMason
Сами Гэйл

Sami Gayle
АктрисаMia
Эшли Чарльз

Ashley Charles
АктёрJesse

Сценаристы

Дэниэл Уотерс

Daniel Waters
Сценарист
Ришель Мид

Richelle Mead
Сценарист

Продюсеры

Сьюзен Монтфорд

Susan Montford
Продюсер
Дон Мерфи

Don Murphy
Продюсер
Дипак Наяр

Deepak Nayar
Продюсер

Актёры дубляжа

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Данила Козловский

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Антон Колесников

Актёр дубляжа

Художники

Рут Майерс

Ruth Myers
Художница

Монтажёры

Крис Гилл

Chris Gill
Монтажёр

Операторы

Тони Пирс-Робертс

Tony Pierce-Roberts
Оператор

Композиторы

Рольф Кент

Rolfe Kent
Композитор