Африканец (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.21983, L'africain
Мелодрама, Приключения96 мин12+
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О фильме
Она прилетает в Африку по работе встречает там бывшего мужа. Они расстались несколько лет назад, но так и не смогли забыть друг друга.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Брока
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ФНАктёр
Филипп
Нуаре
- ЖБАктёр
Жан-Франсуа
Бальмер
- ЖФАктёр
Жак
Франсуа
- ЖБАктёр
Жан
Бенгиги
- ЖМАктёр
Жозеф
Момо
- ВРАктриса
Вивиан
Рид
- ПМАктёр
Пьер
Майкл
- ГХАктёр
Гордон
Хит
- РААктёр
Рэймонд
Акилон
- ЖБСценарист
Жерар
Браш
- ФдСценарист
Филипп
де Брока
- КБПродюсер
Клод
Берри
- ПГПродюсер
Пьер
Грюнштейн
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Трошин
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- КЛАктёр дубляжа
Кирилл
Лавров
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- СГХудожница
Сильви
Готреле
- УРХудожница
Урсула
Родель
- АЛМонтажёр
Анри
Ланоэ
- ЖПОператор
Жан
Пензер
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю