Африканец
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Африканец

Африканец (фильм, 1983) смотреть онлайн

8.21983, L'africain
Мелодрама, Приключения96 мин12+

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О фильме

Она прилетает в Африку по работе встречает там бывшего мужа. Они расстались несколько лет назад, но так и не смогли забыть друг друга.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Африканец»