Аферисты поневоле (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.42018, The Con Is On
Комедия, Криминал91 мин18+
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О фильме
Британская пара, задолжавшая неприлично много денег опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес. Супруги твердо намерены поправить свои дела: украсть роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа. В общем, план изначально выглядит весьма сомнительно.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Тим
Рот
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актриса
Элис
Ив
- Актриса
София
Вергара
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актёр
Стивен
Фрай
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- ДКАктриса
Дот
Косгров
- АМСценарист
Алекс
Михаэлидес
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ДХПродюсер
Дэйв
Хансен
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- СТАктриса дубляжа
Светлана
Третьякова
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- СЛХудожница
Сэлли
Леви
- ТПХудожница
Триша
Пек
- ЧККомпозитор
Чарли
Кларсфельд