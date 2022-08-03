Йоркшир, 1927 год. Даунтон готовится принять королевскую семью. Все обитатели поместья ― от аристократии до прислуги ― взволнованы предстоящим событием, и каждый связывает с ним определенные опасения или чаяния. Сумеют ли владельцы Даунтона доказать, что достойны оказанной чести?

