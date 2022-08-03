9.22019, Downton Abbey
Драма, Мелодрама117 мин18+
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Аббатство Даунтон (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Йоркшир, 1927 год. Даунтон готовится принять королевскую семью. Все обитатели поместья ― от аристократии до прислуги ― взволнованы предстоящим событием, и каждый связывает с ним определенные опасения или чаяния. Сумеют ли владельцы Даунтона доказать, что достойны оказанной чести?
СтранаКитай, Великобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- МДАктриса
Мишель
Докери
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- КФАктриса
Кейт
Филлипс
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- ГНПродюсер
Гарет
Ним
- ЛТПродюсер
Лиз
Трубридж
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- МКХудожник
Марк
Кебби
- СУХудожник
Саймон
Уолкер
- АРХудожница
Анна
Роббинс
- ДКХудожница
Джина
Кромуэлл
- БСОператор
Бен
Смитхард
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн