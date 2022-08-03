Аббатство Даунтон
Wink
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Аббатство Даунтон
9.22019, Downton Abbey
Драма, Мелодрама117 мин18+

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Аббатство Даунтон (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Йоркшир, 1927 год. Даунтон готовится принять королевскую семью. Все обитатели поместья ― от аристократии до прислуги ― взволнованы предстоящим событием, и каждый связывает с ним определенные опасения или чаяния. Сумеют ли владельцы Даунтона доказать, что достойны оказанной чести?

Страна
Китай, Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон»