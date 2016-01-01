5-ая волна (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Они пришли не с миром, а чтобы уничтожить нас. Медленно, шаг за шагом, волна за волной. Научно-фантастический триллер «Пятая волна» — фильм о гибели мира, который мы считали своим.
Инопланетное вторжение началось внезапно: над Огайо пролетел гигантский космический корабль, а затем последовала череда событий, которые развалили человеческую цивилизацию, как карточный домик. После гибели родителей старшеклассница Кэсси учиться выживать в новых условиях и параллельно ищет пропавшего младшего брата. Сможет ли девушка отличить врага от союзника — вопрос, от которого зависит все. В том числе ее жизнь.
Если вы любите постапокалиптические драмы, истории превозмогания и выживания — место в вашем сердце займет и «Пятая волна». Смотреть фильм будет особенно интересно поклонникам «Голодных игр», «Бегущего в лабиринте» и других картин, где подростки становятся последней надеждой мира.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- Режиссёр
Дж.
Блэйксон
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актёр
Рон
Ливингстон
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- АРАктёр
Алекс
Роу
- Актриса
Мария
Белло
- ММАктриса
Майка
Монро
- Актёр
Лив
Шрайбер
- ЗААктёр
Закари
Артур
- ТРАктёр
Тони
Револори
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- Продюсер
Линн
Харрис
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Тоби
Магуайр
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман