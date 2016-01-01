5-ая волна (фильм, 2016) смотреть онлайн

Они пришли не с миром, а чтобы уничтожить нас. Медленно, шаг за шагом, волна за волной. Научно-фантастический триллер «Пятая волна» — фильм о гибели мира, который мы считали своим.



Инопланетное вторжение началось внезапно: над Огайо пролетел гигантский космический корабль, а затем последовала череда событий, которые развалили человеческую цивилизацию, как карточный домик. После гибели родителей старшеклассница Кэсси учиться выживать в новых условиях и параллельно ищет пропавшего младшего брата. Сможет ли девушка отличить врага от союзника — вопрос, от которого зависит все. В том числе ее жизнь.



Если вы любите постапокалиптические драмы, истории превозмогания и выживания — место в вашем сердце займет и «Пятая волна». Смотреть фильм будет особенно интересно поклонникам «Голодных игр», «Бегущего в лабиринте» и других картин, где подростки становятся последней надеждой мира.



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