5-ая волна
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5-ая волна

5-ая волна (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, The 5th Wave
Фантастика, Триллер107 мин18+

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О фильме

Они пришли не с миром, а чтобы уничтожить нас. Медленно, шаг за шагом, волна за волной. Научно-фантастический триллер «Пятая волна» — фильм о гибели мира, который мы считали своим.

Инопланетное вторжение началось внезапно: над Огайо пролетел гигантский космический корабль, а затем последовала череда событий, которые развалили человеческую цивилизацию, как карточный домик. После гибели родителей старшеклассница Кэсси учиться выживать в новых условиях и параллельно ищет пропавшего младшего брата. Сможет ли девушка отличить врага от союзника — вопрос, от которого зависит все. В том числе ее жизнь.

Если вы любите постапокалиптические драмы, истории превозмогания и выживания — место в вашем сердце займет и «Пятая волна». Смотреть фильм будет особенно интересно поклонникам «Голодных игр», «Бегущего в лабиринте» и других картин, где подростки становятся последней надеждой мира.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «5-ая волна»