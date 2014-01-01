300 спартанцев: Расцвет империи (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

После победы над царем Леонидом персидская армия во главе с Ксерксом движется на юг. На еe пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фемистокла. Афины вынуждены вступить в союз с враждебной Спартой, чтобы противостоять могущественному Ксерксу.



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