300 спартанцев: Расцвет империи
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300 спартанцев: Расцвет империи

300 спартанцев: Расцвет империи (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, 300: Rise of an Empire
Боевики, Военные98 мин18+

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Сюжет

После победы над царем Леонидом персидская армия во главе с Ксерксом движется на юг. На еe пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фемистокла. Афины вынуждены вступить в союз с враждебной Спартой, чтобы противостоять могущественному Ксерксу.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «300 спартанцев: Расцвет империи»

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