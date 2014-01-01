300 спартанцев: Расцвет империи (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, 300: Rise of an Empire
Боевики, Военные98 мин18+
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Сюжет
После победы над царем Леонидом персидская армия во главе с Ксерксом движется на юг. На еe пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фемистокла. Афины вынуждены вступить в союз с враждебной Спартой, чтобы противостоять могущественному Ксерксу.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Ноам
Мурро
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- Актёр
Ханс
Мэтисон
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- Актриса
Лина
Хиди
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- Актёр
Эндрю
Тирнан
- ЭПАктёр
Эндрю
Плевин
- Сценарист
Зак
Снайдер
- КДСценарист
Курт
Джонстад
- ФМСценарист
Фрэнк
Миллер
- Продюсер
Марк
Кантон
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- ДСПродюсер
Дебора
Снайдер
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- СЧХудожница
Сью
Чань
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- СДОператор
Саймон
Дагган
- JXКомпозитор
Junkie
XL