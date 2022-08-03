Каждый год на 30 дней маленький город Бэрроу на Аляске погружается во тьму. Арктическая ночь — вещь вполне нормальная для этих мест. Но вот однажды, шериф городка Олсон начинает подозревать что-то неладное. Вампиры подготавливают кровавый рейд на Бэрроу…



