30 дней ночи
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30 дней ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, 30 Days of Night
Ужасы, Триллер108 мин18+

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О фильме

Каждый год на 30 дней маленький город Бэрроу на Аляске погружается во тьму. Арктическая ночь — вещь вполне нормальная для этих мест. Но вот однажды, шериф городка Олсон начинает подозревать что-то неладное. Вампиры подготавливают кровавый рейд на Бэрроу…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «30 дней ночи»