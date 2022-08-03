30 дней ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, 30 Days of Night
Ужасы, Триллер108 мин18+
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О фильме
Каждый год на 30 дней маленький город Бэрроу на Аляске погружается во тьму. Арктическая ночь — вещь вполне нормальная для этих мест. Но вот однажды, шериф городка Олсон начинает подозревать что-то неладное. Вампиры подготавливают кровавый рейд на Бэрроу…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Джош
Хартнетт
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Бен
Фостер
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ЭСАктриса
Эмбер
Сейнсбури
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- МФАктриса
Меган
Фрэнич
- ДТАктёр
Джоэль
Тобек
- СНСценарист
Стив
Найлс
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- БНСценарист
Брайан
Нельсон
- БТСценарист
Бен
Темплесмит
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- ДХХудожница
Джейн
Холлэнд
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- Оператор
Джо
Уиллемс
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл