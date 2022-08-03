Фильм 28 недель спустя (2007)
О фильме
Напряженный постапокалиптический хоррор «28 недель спустя» 2007 года продолжает историю культовой картины Дэнни Бойла «28 дней спустя». Режиссер Хуан Карлос Фреснадильо переносит зрителя в Англию, где спустя полгода после вспышки вируса ярости все, казалось бы, приходит в норму.
Под контролем НАТО часть Лондона превращена в безопасную «Зону 1», куда переселяют выживших. Среди тех, кому повезло уцелеть, — подростки Энди и Тэмми. Они воссоединяются с отцом Дональдом, но скучают по матери. Женщина, вопреки предположениям, жива, однако она становится источником новой угрозы: организм Элис содержит особую форму вируса, не проявляющуюся внешне, но смертельно опасную для окружающих. Когда Дональд заражается и становится нулевым носителем вируса ярости, город накрывает новая волна эпидемии. Система безопасности рушится, солдаты теряют контроль над ситуацией, и Лондон вновь погружается в хаос. Энди и Тэмми оказываются в центре катастрофы, но при этом они — единственная надежда человечества: в их крови содержится то, что поможет создать вакцину.
«28 недель спустя» — фильм, который понравится поклонникам реалистичного постапокалипсиса. Это история о страхе, утрате и ошибках, которые дорого стоят, когда речь идет о судьбе человечества.
СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хуан
Карлос Фреснадильо
- Актёр
Роберт
Карлайл
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Хэролд
Перрино
- Актриса
Катрин
МакКормак
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Имоджен
Путс
- ММАктёр
Макинтош
Магглтон
- АУАктриса
Аманда
Уокер
- ШААктёр
Шахид
Ахмед
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- ХКСценарист
Хуан
Карлос Фреснадильо
- Сценарист
Энрике
Лопес Лавинье
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи