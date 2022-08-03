Фильм 28 недель спустя (2007)

Напряженный постапокалиптический хоррор «28 недель спустя» 2007 года продолжает историю культовой картины Дэнни Бойла «28 дней спустя». Режиссер Хуан Карлос Фреснадильо переносит зрителя в Англию, где спустя полгода после вспышки вируса ярости все, казалось бы, приходит в норму.



Под контролем НАТО часть Лондона превращена в безопасную «Зону 1», куда переселяют выживших. Среди тех, кому повезло уцелеть, — подростки Энди и Тэмми. Они воссоединяются с отцом Дональдом, но скучают по матери. Женщина, вопреки предположениям, жива, однако она становится источником новой угрозы: организм Элис содержит особую форму вируса, не проявляющуюся внешне, но смертельно опасную для окружающих. Когда Дональд заражается и становится нулевым носителем вируса ярости, город накрывает новая волна эпидемии. Система безопасности рушится, солдаты теряют контроль над ситуацией, и Лондон вновь погружается в хаос. Энди и Тэмми оказываются в центре катастрофы, но при этом они — единственная надежда человечества: в их крови содержится то, что поможет создать вакцину.



«28 недель спустя» — фильм, который понравится поклонникам реалистичного постапокалипсиса. Это история о страхе, утрате и ошибках, которые дорого стоят, когда речь идет о судьбе человечества.

