Фильм 28 дней спустя (2002)

Мир, который мы знаем, может рухнуть не за годы, а за считанные дни. Мрачный постапокалиптический триллер «28 дней спустя» — фильм Дэнни Бойла, который перезапустил жанр «зомби-хоррора» и сделал его снова страшным.



Стремительное распространение агрессивного вируса превратило Лондон в город-призрак. Курьер Джим приходит в себя в больнице спустя 28 дней после начала эпидемии и обнаруживает, что улицы опустели, а зараженные — быстрые, свирепые и лишенные разума — охотятся на всех, кто выжил. Джим встречает группу уцелевших, чтобы вместе с ними отправиться в безопасное место, о котором говорит радио. Их путь превращается в испытание, и зараженные — лишь часть проблем. Куда опаснее оказываются люди, готовые использовать хаос в своих целях.



Если вы любите остросюжетное кино, где страх перед вирусом не меньше страха перед человеком, то, начав смотреть фильм «28 дней спустя», получите массу удовольствия. Отдельно стоит отметить великолепный актерский состав картины: игра Киллиана Мерфи, Наоми Харрис и Брендана Глисона выводит эту историю на невероятный уровень драматизма.

