Фильм 28 дней спустя (2002)
О фильме
Мир, который мы знаем, может рухнуть не за годы, а за считанные дни. Мрачный постапокалиптический триллер «28 дней спустя» — фильм Дэнни Бойла, который перезапустил жанр «зомби-хоррора» и сделал его снова страшным.
Стремительное распространение агрессивного вируса превратило Лондон в город-призрак. Курьер Джим приходит в себя в больнице спустя 28 дней после начала эпидемии и обнаруживает, что улицы опустели, а зараженные — быстрые, свирепые и лишенные разума — охотятся на всех, кто выжил. Джим встречает группу уцелевших, чтобы вместе с ними отправиться в безопасное место, о котором говорит радио. Их путь превращается в испытание, и зараженные — лишь часть проблем. Куда опаснее оказываются люди, готовые использовать хаос в своих целях.
Если вы любите остросюжетное кино, где страх перед вирусом не меньше страха перед человеком, то, начав смотреть фильм «28 дней спустя», получите массу удовольствия. Отдельно стоит отметить великолепный актерский состав картины: игра Киллиана Мерфи, Наоми Харрис и Брендана Глисона выводит эту историю на невероятный уровень драматизма.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актриса
Наоми
Харрис
- МБАктриса
Меган
Бёрнс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- НХАктёр
Ной
Хантли
- ЛМАктёр
Люк
Мэбли
- СМАктёр
Стюарт
Маккуорри
- ДЛАктёр
Джуниор
Ланиян
- СРАктёр
Санджей
Рамбарут
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юргенс
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- МДХудожник
Марк
Дигби
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи