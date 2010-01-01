22 пули: Бессмертный (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, L'immortel
Боевики112 мин18+
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Сюжет
Один из крестных отцов Марселя, Шарль Матей решает оставить гангстерские дела и уйти на покой. Но тихой жизни мужчине с таким прошлым ждать не приходится – бывшие коллеги устраивают на него жестокое покушение. Несмотря на 22 пули, Матей выживает и вновь берет в руки оружие, чтобы отомстить.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РБРежиссёр
Ришар
Берри
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Кад
Мерад
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- Актриса
Марина
Фоис
- ДСАктёр
Джои
Старр
- РБАктёр
Ришар
Берри
- ВВАктёр
Венантино
Венантини
- КЖАктриса
Клоди
Жансак
- ЖБАктриса
Жозефин
Берри
- МБАктёр
Макс
Бесетт де Малглейв
- ЭАСценарист
Эрик
Ассус
- ФГСценарист
Франц-Оливье
Гибер
- РБСценарист
Ришар
Берри
- М�ДСценарист
Матьё
Делапорт
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мостренко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- КВХудожница
Катрин
Вернер Шмит
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- ТХОператор
Томас
Хардмейер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт