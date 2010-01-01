22 пули: Бессмертный
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22 пули: Бессмертный

22 пули: Бессмертный (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, L'immortel
Боевики112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Один из крестных отцов Марселя, Шарль Матей решает оставить гангстерские дела и уйти на покой. Но тихой жизни мужчине с таким прошлым ждать не приходится – бывшие коллеги устраивают на него жестокое покушение. Несмотря на 22 пули, Матей выживает и вновь берет в руки оружие, чтобы отомстить.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «22 пули: Бессмертный»

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