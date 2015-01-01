007: СПЕКТР (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.72015, Spectre
Боевики, Приключения142 мин18+
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Сюжет
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- Актёр
Рори
Киннер
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- НПСценарист
Нил
Пёрвис
- РУСценарист
Роберт
Уэйд
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- Продюсер
Дэниэл
Крэйг
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- МХХудожник
Марк
Харрис
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман