007: СПЕКТР
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007: СПЕКТР

007: СПЕКТР (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Spectre
Боевики, Приключения142 мин18+

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Сюжет

Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «007: СПЕКТР»

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