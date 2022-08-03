WinkСериалыЖизнь и судьба1-й сезон1-я серия
Жизнь и судьба (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2012, Жизнь и судьба. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сюжет разворачивается в 1942-1943 годы, в период обороны Сталинграда. Еврей Виктор Штрум — талантливый физик-ядерщик, работающий в одном из институтов страны над созданием атомной бомбы. В это время близкие Штрума погибают в гитлеровских лагерях и застенках НКВД, на него самого начинаются гонения. Изобретателя может спасти только его научное детище, которым заинтересовался сам Сталин. Государству нужно такое мощное оружие, как атомная бомба. Ученому предстоит сделать выбор: остаться верным науке и работать на «вождя нации» или отказаться от своего призвания и быть уничтоженным.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актриса
Анна
Михалкова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Антон
Кузнецов
- ЛНАктриса
Лика
Нифонтова
- Актёр
Никита
Тезин
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актриса
Полина
Агуреева
- СРАктриса
Софья
Райзман
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВГСценарист
Василий
Гроссман
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- ЕППродюсер
Евгений
Попов
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ВТКомпозитор
Василий
Тонковидов