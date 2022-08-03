Жизнь и судьба (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет разворачивается в 1942-1943 годы, в период обороны Сталинграда. Еврей Виктор Штрум — талантливый физик-ядерщик, работающий в одном из институтов страны над созданием атомной бомбы. В это время близкие Штрума погибают в гитлеровских лагерях и застенках НКВД, на него самого начинаются гонения. Изобретателя может спасти только его научное детище, которым заинтересовался сам Сталин. Государству нужно такое мощное оружие, как атомная бомба. Ученому предстоит сделать выбор: остаться верным науке и работать на «вождя нации» или отказаться от своего призвания и быть уничтоженным.

