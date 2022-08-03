WinkСериалыЖелезный лес1-й сезон2-я серия
8.82019, Железный лес. Серия 2
Детектив12+
Эта серия пока недоступна
Железный лес (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Александра Корзухина снова оказывается в центре необычного расследования. Ее лучшая подруга Альбина находит своего сокурсника мертвым. На месте преступления следствие обнаруживает картины Авдея – одиозного художника эпохи перестройки, за работами которого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего мира. Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина внезапно узнает новые подробности прошлого своей подруги. И с каждым вновь открывающимся фактом ей все сложнее убеждать следствие, что Альбина не виновата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- ВУРежиссёр
Владимир
Устюгов
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ЛЖАктриса
Людмила
Житкова
- ВИАктёр
Владимир
Иваний
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Екатерина
Стулова
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ДПСценарист
Дарья
Павлотос
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- МУХудожница
Мария
Утробина
- АШХудожница
Алёна
Шипилова
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас