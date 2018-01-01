Wink
Сериалы
Железный лес
1-й сезон

Железный лес (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Железный лес. Сезон 1 4 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Александра Корзухина снова оказывается в центре необычного расследования. Ее лучшая подруга Альбина находит своего сокурсника мертвым. На месте преступления следствие обнаруживает картины Авдея – одиозного художника эпохи перестройки, за работами которого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего мира. Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина внезапно узнает новые подробности прошлого своей подруги. И с каждым вновь открывающимся фактом ей все сложнее убеждать следствие, что Альбина не виновата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Железный лес»