Железный лес. Серия 1
Wink
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Железный лес
1-й сезон
1-я серия
8.82019, Железный лес. Серия 1
Детективы12+

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Железный лес (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Александра Корзухина снова оказывается в центре необычного расследования. Ее лучшая подруга Альбина находит своего сокурсника мертвым. На месте преступления следствие обнаруживает картины Авдея – одиозного художника эпохи перестройки, за работами которого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего мира. Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина внезапно узнает новые подробности прошлого своей подруги. И с каждым вновь открывающимся фактом ей все сложнее убеждать следствие, что Альбина не виновата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Железный лес»