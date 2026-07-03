В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара — бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров. Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчёркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь — старший лейтенант Дмитрий Сайкин. В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.

