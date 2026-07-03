Запасный выход (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара — бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров. Они совершенно разные, недолюбливают друг друга, а на людях общаются подчёркнуто официально. Их объединяет только работа. Однажды в морге появляется молодой следователь — старший лейтенант Дмитрий Сайкин. В управлении его считают неудачником и вешают на него самые безнадёжные дела. Но всё меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко несколькими фразами разбивают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. А лавры отдают Сайкину. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- СЧРежиссёр
Сергей
Чекалов
- МИАктёр
Максим
Иванов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- АЛАктёр
Александр
Левин
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- АВАктёр
Александр
Волков
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- Актёр
Дмитрий
Калистратов
- Актёр
Роман
Мадянов
- ЕССценарист
Евгений
Серов
- ДДСценарист
Дмитрий
Дашко
- АССценарист
Александр
Самойлов
- АТСценарист
Алексей
Тимошкин
- АСПродюсер
Александр
Сотников
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Владимир
Павлов
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- АХХудожник
Александр
Харин
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко