Забытый. Серия 2
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Забытый (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Забытый. Серия 2
Драмы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Бывший следователь и фронтовик Сергей Гастев ненадолго вернулся к мирной жизни. В городе Советске происходит череда происшествий, которые ему поручают расследовать. Гастев узнаeт, что преступления эти напрямую связаны с важной датой, юбилеем Сталина.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Мини-сериалы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый»

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