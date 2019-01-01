За первого встречного. Сезон 1. Серия 9 сериал смотреть онлайн

Сюжет

Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застаёт своего жениха Антона в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий день выходит замуж за… первого встре�чного незнакомца по имени Сергей. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла, а новый топ-менеджер в компании её отца.



Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши и стать-таки её официальным мужем. Саша запутывается: она не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблен, а кто ищет лишь сверхвыгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. Только с помощью своих близких Саша сможет понять кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и сможет, наконец, найти свою любовь.



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