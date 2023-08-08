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За первого встречного Сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застаёт своего жениха Антона в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий день выходит замуж за… первого встречного незнакомца по имени Сергей. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла, а новый топ-менеджер в компании её отца.
Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши и стать-таки её официальным мужем. Саша запутывается: она не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблен, а кто ищет лишь сверхвыгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. Только с помощью своих близких Саша сможет понять кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и сможет, наконец, найти свою любовь.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Андрей
Бурковский
- АААктёр
Александр
Арутюнян
- АНАктёр
Алексей
Нестеренко
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- КААктриса
Карина
Арутюнян
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- ВБСценарист
Владимир
Балкашинов
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо