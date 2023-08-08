За первого встречного Сезон 1 смотреть онлайн

Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застаёт своего жениха Антона в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий день выходит замуж за… первого встречного незнакомца по имени Сергей. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла, а новый топ-менеджер в компании её отца.



Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши и стать-таки её официальным мужем. Саша запутывается: она не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблен, а кто ищет лишь сверхвыгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. Только с помощью своих близких Саша сможет понять кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и сможет, наконец, найти свою любовь.

