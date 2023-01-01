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За первого встречного смотреть онлайн
Сюжет
Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застает своего жениха Антона в постели с другой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за... первого встречного. Им оказывается бывший одноклассник Сергей, тайно влюбленный в нее еще со школы. Саша приняла его за простого водителя и не знает, что он — новый топ-менеджер в компании ее отца. Тем временем неверный жених всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак, чтобы стать ее официальным мужем. Девушка запутывается, не понимает, кто из этих двоих действительно в нее влюблен, а кто преследует корыстные интересы. Только близкие люди помогут Саше понять «кто есть кто», распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи. И наконец, она сможет найти свою любовь.
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Информация
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актриса
Равшан�а
Куркова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Андрей
Бурковский
- АААктёр
Александр
Арутюнян
- АНАктёр
Алексей
Нестеренко
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- КААктриса
Карина
Арутюнян
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- ВБСценарист
Владимир
Балкашинов
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо