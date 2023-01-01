За первого встречного смотреть онлайн

Сюжет

Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застает своего жениха Антона в постели с другой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий же день выходит замуж за... первого встречного. Им оказывается бывший одноклассник Сергей, тайно влюбленный в нее еще со школы. Саша приняла его за простого водителя и не знает, что он — новый топ-менеджер в компании ее отца. Тем временем неверный жених всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши, разрушить этот спонтанный брак, чтобы стать ее официальным мужем. Девушка запутывается, не понимает, кто из этих двоих действительно в нее влюблен, а кто преследует корыстные интересы. Только близкие люди помогут Саше понять «кто есть кто», распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи. И наконец, она сможет найти свою любовь.



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