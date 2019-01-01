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За первого встречного. Сезон 1. Серия 4 сериал смотреть онлайн
Сюжет
Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, застаёт своего жениха Антона в постели с другой девушкой. Чтобы ему отомстить, Саша на следующий день выходит замуж за… первого встре�чного незнакомца по имени Сергей. Саша долгое время не знает, что Сергей не простой водитель, за которого она его приняла, а новый топ-менеджер в компании её отца.
Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами и неправдами пытается заслужить прощение Саши и стать-таки её официальным мужем. Саша запутывается: она не понимает, кто из этих двоих действительно в неё влюблен, а кто ищет лишь сверхвыгодную партию, преследуя свои корыстные интересы. Только с помощью своих близких Саша сможет понять кто есть кто, распутать хитроумную интригу, которую затеяли преступники против их семьи, и сможет, наконец, найти свою любовь.
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Информация
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Балкашинов
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Андрей
Бурковский
- АААктёр
Александр
Арутюнян
- АНАктёр
Алексей
Нест�еренко
- ЕААктриса
Ева
Авеева
- КААктриса
Карина
Арутюнян
- Актёр
Георгий
Мартирос�ян
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- ВБСценарист
Владимир
Балкашинов
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо