WinkСериалыВыбор цели1-й сезон2-я серия
Выбор цели (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1975, Выбор цели. Сезон 1. Серия 2
Драма12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИТРежиссёр
Игорь
Таланкин
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- НВАктёр
Николай
Волков
- Актриса
Ирина
Скобцева
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актриса
Алла
Покровская
- Актёр
Олег
Басилашвили
- СДАктёр
Сергей
Десницкий
- Актёр
Сергей
Юрский
- ДГСценарист
Даниил
Гранин
- ИТСценарист
Игорь
Таланкин
- ТЛХудожница
Татьяна
Лапшина
- АМХудожник
Александр
Мягков
- НАОператор
Наум
Ардашников
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке