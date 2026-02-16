Выбор цели (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Выбор цели. Сезон 1. Серия 2
Выбор цели
1-й сезон
2-я серия

Выбор цели (сериал, 1975) сезон 1 серия 2

1975, Выбор цели. Сезон 1. Серия 2
Драма12+
О сериале

История создания атомной бомбы в США, Германии и СССР.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb