Выбор цели
Актёры и съёмочная группа сериала «Выбор цели»

Режиссёры

Игорь Таланкин

Режиссёр

Актёры

Сергей Бондарчук

Актёр
Георгий Жжёнов

Актёр
Николай Волков

Актёр
Ирина Скобцева

Актриса
Николай Бурляев

Актёр
Алла Покровская

Актриса
Олег Басилашвили

Актёр
Сергей Десницкий

Актёр
Сергей Юрский

Актёр

Сценаристы

Даниил Гранин

Сценарист
Игорь Таланкин

Сценарист

Художники

Татьяна Лапшина

Художница
Александр Мягков

Художник

Операторы

Наум Ардашников

Оператор

Композиторы

Альфред Шнитке

Композитор