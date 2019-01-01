Выбирая себя. Серия 2
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Выбирая себя (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32019, Выбирая себя. Серия 2
Драмы18+

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Сюжет

Глава крупной компании Кирилл и его жена Ольга решают поменять детям няню. И вот в доме появляется новая няня Мария. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выбирая себя»