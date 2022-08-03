Выбирая себя
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Выбирая себя

Выбирая себя (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Выбирая себя 1 сезон
18+

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О сериале

Глава крупной компании Кирилл и его жена Ольга решают поменять детям няню. И вот в доме появляется новая няня Мария. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи…

Страна
Россия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выбирая себя»