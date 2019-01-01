Вспоминая тебя (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыВспоминая тебя1-й сезон4-я серия
8.82019, Вспоминая тебя. Серия 4
Мелодрама18+
О сериале
Людмила и Андрей – счастливая семейная пара. Они вместе уже 17 лет и воспитывают двоих прекрасных детей. Супруги только переехали в новый дом, о котором давно мечтали. Но однажды Андрей уезжает в командировку и пропадает без вести. Люда пытается найти мужа, обзванивает больницы, обивает пороги милиции, но все напрасно. Андрей исчез. Героиня пытается начать жизнь заново, ради детей. Два года Люда тянет лямку, надеясь, что муж вернется, отвергая ухаживания его лучшего друга Виктора. И чудо свершается – в соцсетях она видит объявление, где потерявший память Андрей ищет информацию о себе…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АВРежиссёр
Александр
Высоковский
- Актриса
Елена
Аросьева
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актёр
Всеволод
Володин
- ЕЯАктриса
Елизавета
Яшкина
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- АМАктриса
Алёна
Митрошина
- ГТАктёр
Георгий
Тополага
- ЮБАктёр
Юрий
Болохов
- ПКАктёр
Павел
Конышев
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ДССценарист
Дмитрий
Стариков
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АРПродюсер
Анастасия
Рождественская
- АКХудожник
Артем
Купина
- ТБХудожница
Татьяна
Борисова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков