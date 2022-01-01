Все о Докторе Тан (сериал, 2022) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Медицинская дорама о любви на фоне новейших достижений кардиохирургии. Востребованная специалистка в своей отрасли, кардиохирургиня Тан Цзя Юй, проработав много лет за границей, возвращается в родной Китай. Ей предстоит возглавить кардиологический центр при больнице города Анькань и курировать проект по созданию искусственного сердца. Сначала подчиненные относятся к заезжей директрисе настороженно, но ряд успешно проведенных операций заставляет персонал поверить в доктора Тан. А молодой анестезиолог Е И Мин и вовсе в нее влюбляется. Ответит ли героиня на чувства коллеги и как на ее жизнь повлияет внезапное возвращение бывшего мужа, будет ясно, если смотреть сериал «Все о докторе Тан» (2022) онлайн на Wink с русской озвучкой.

