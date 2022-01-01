Все о Докторе Тан (сериал, 2022) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 10
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 13
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 14
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 17
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 22
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 23
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 25
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 26
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 27
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 28
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 29
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 30
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 32
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 33
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 34
- 18+44 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 35
- 18+45 мин
Все о Докторе Тан
Сезон 1 Серия 36
Сюжет
Медицинская дорама о любви на фоне новейших достижений кардиохирургии. Востребованная специалистка в своей отрасли, кардиохирургиня Тан Цзя Юй, проработав много лет за границей, возвращается в родной Китай. Ей предстоит возглавить кардиологический центр при больнице города Анькань и курировать проект по созданию искусственного сердца. Сначала подчиненные относятся к заезжей директрисе настороженно, но ряд успешно проведенных операций заставляет персонал поверить в доктора Тан. А молодой анестезиолог Е И Мин и вовсе в нее влюбляется. Ответит ли героиня на чувства коллеги и как на ее жизнь повлияет внезапное возвращение бывшего мужа, будет ясно, если смотреть сериал «Все о докторе Тан» (2022) онлайн на Wink с русской озвучкой.
Сериал Все о Докторе Тан 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Вэнь
Дэгуан
- Актриса
Цинь
Лань
- ВДАктёр
Вэй
Дасюнь
- ХЦАктёр
Хуан
Цзюэ
- ГЛАктриса
Гао
Лу
- ДВАктёр
Дэвид
Ван
- СЯАктёр
Сюань
Янь
- ЦЦАктёр
Цзинь
Цзэхао
- НВАктёр
Нин
Вэньтун
- ЧСАктёр
Чжан
Сян
- ЦГАктёр
Цюй
Гаовэй
- ВЦСценарист
Ван
Цзы
- ГЮПродюсер
Гун
Юй
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов